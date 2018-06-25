|Жатва в Украине: аграрии собрали уже 1,7 млн тонн зерна
|25.06.2018 19:30
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Уборочная кампания продолжается уже в 8 регионах, только аграрии собрали уже 1 млн 716 тыс. тонн зерна нового урожая, передает со ссылкой на сообщение Минагрополитики.
"По состоянию на 25 июня к уборке зерновых культур присоединились аграрии Кировоградской и Закарпатской областей. Ранее начали жать в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Винницкой областях. Всего уже собрано 1716 тыс. тонн зерна нового урожая", - говорится в сообщении.
В разрезе культур намолочено:
Кроме того, в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Винницкой областях начали уборку озимого рапса, который обмолочено на площади 75 тыс. га и намолочено 130 тыс. тонн.
Напомним, в Минагрополитики развеяли опасения украинцев по дефициту зерна.