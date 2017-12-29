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Грицак рекомендовал работающим на иностранные государства гражданам сдаться СБУ
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29.12.2017 02:28
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По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака,
добровольное признание граждан Украины в работе на иностранные
спецслужбы позволит им не получить серьезный срок наказания. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.58 |
комментариев: Грицак заявил, что дел о госизмене в СБУ очень много
Фото: ЕРА Он отказался называть точное количество таких дел."Скажу
только одно. Ч. 2 ст. 111 (государственная измена. –
) предусматривает непривлечение к уголовной ответственности лицо,
которое охотно придет и сообщит в Службу безопасности о том, что
работает на другое государство, скажем так. И я, пользуясь
случаем, (рекомендую. – ) таким гражданам
прийти в СБУ, с соответствующим заявлением обратиться", –
сказал Грицак.По словам главы СБУ, это позволит "не получить
серьезный срок наказания".После начала вооруженного конфликта на
востоке Украины в апреле 2014 года СБУ регулярно
отчитывается о выявлении шпионов России. В частности, в ноябре 2017
года суд приговорил к 12 годам лишения свободы подполковника
Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР
в отставке за работу на российские спецслужбы.
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