По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, добровольное признание граждан Украины в работе на иностранные спецслужбы позволит им не получить серьезный срок наказания. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.58 | комментариев: Грицак заявил, что дел о госизмене в СБУ очень много Фото: ЕРА Он отказался называть точное количество таких дел."Скажу только одно. Ч. 2 ст. 111 (государственная измена. – ) предусматривает непривлечение к уголовной ответственности лицо, которое охотно придет и сообщит в Службу безопасности о том, что работает на другое государство, скажем так. И я, пользуясь случаем, (рекомендую. – ) таким гражданам прийти в СБУ, с соответствующим заявлением обратиться", – сказал Грицак.По словам главы СБУ, это позволит "не получить серьезный срок наказания".После начала вооруженного конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года СБУ регулярно отчитывается о выявлении шпионов России. В частности, в ноябре 2017 года суд приговорил к 12 годам лишения свободы подполковника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР в отставке за работу на российские спецслужбы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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