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Apple извинилась перед пользователями за замедление работы старых iPhone
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29.12.2017 02:44
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Американская компания Apple объяснила, что замедлила работу старых
моделей смартфонов ради продления работы батареи. К нормальному
режиму устройство можно вернуть после замены аккумулятора. На них
уже объявили скидки. Apple замедлила работу iPhone 6 Фото: EPA "Мы
знаем, что некоторые из вас чувствуют, будто Apple подвела вас. Мы
приносим извинения", – сказано в обращении.В компании такие
меры объяснили необходимостью продлить работу батарей смартфонов.
Для того, чтобы помочь пользователям узнать больше о перезаряжаемых
аккумуляторах и факторах, которые влияют на их работу, на сайте
Apple запустили специальную страницу с объяснениями.Также компания
заявила о снижении стоимости замены аккумулятора без
гарантии – c $79 до $29 – для пользователей iPhone 6 и
более новых моделей. Поменять батарею со скидкой можно будет
начиная с конца января и до декабря 2018 года, в компании обещают,
что сделать это можно будет во всем мире. В начале 2018 года
Apple обещает выпустить обновление для операционной системы iOS,
которое должно дать пользователям больше информации о
производительности батареи iPhone.До этого компания сообщала, что
замедлила работу iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE
во избежание неожиданных отключений
устройства. Телефоны возвращаются к нормальному
режиму работы после замены батареи.
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