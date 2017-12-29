Американская компания Apple объяснила, что замедлила работу старых моделей смартфонов ради продления работы батареи. К нормальному режиму устройство можно вернуть после замены аккумулятора. На них уже объявили скидки. Apple замедлила работу iPhone 6 Фото: EPA "Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, будто Apple подвела вас. Мы приносим извинения", – сказано в обращении.В компании такие меры объяснили необходимостью продлить работу батарей смартфонов. Для того, чтобы помочь пользователям узнать больше о перезаряжаемых аккумуляторах и факторах, которые влияют на их работу, на сайте Apple запустили специальную страницу с объяснениями.Также компания заявила о снижении стоимости замены аккумулятора без гарантии – c $79 до $29 – для пользователей iPhone 6 и более новых моделей. Поменять батарею со скидкой можно будет начиная с конца января и до декабря 2018 года, в компании обещают, что сделать это можно будет во всем мире. В начале 2018 года Apple обещает выпустить обновление для операционной системы iOS, которое должно дать пользователям больше информации о производительности батареи iPhone.До этого компания сообщала, что замедлила работу iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE во избежание неожиданных отключений устройства. Телефоны возвращаются к нормальному режиму работы после замены батареи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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