В среду, 13 ноября, в Верховной Раде народного депутата из президентской фракции "Слуга народа" Павла Павлиша заметили за интересным занятием.

Снимок сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Павлиш во время заседания зафиксировал свое внимание в интернете. У него в телефоне была открыта социальная сеть Telegram, где он вошел в группу под названием "Поболтать". Однако заглавное фото группы намекает на более интимный подтекст.

Напомним, 13 ноября Рада рассматривает в первом чтении ряд скандальных земельных законопроектов, а также изменения в Налоговый кодекс и законодательства по информационной защите.

Верховная Рада приняла в первом чтении земельную реформу. 227 дала часть Слуга народа, не голосовала так называемая “Группа Павлюка” (Божик, Скороход, Мазурашу). 13 голосов дали внефракционные. Фракция Голос и Европейской солидарности Порошенко, которые ранее выступали за земельную реформу, не дали ни одного голоса.

Полный расклад по голосованию.

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