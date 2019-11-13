|"Слуга" Павлиш продавал украинскую землю под болтовню с девочками из коммерческих услуг
|13.11.2019 16:21
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В среду, 13 ноября, в Верховной Раде народного депутата из президентской фракции "Слуга народа" Павла Павлиша заметили за интересным занятием.
Снимок сделал корреспондент
Напомним, 13 ноября Рада рассматривает в первом чтении ряд скандальных земельных законопроектов, а также изменения в Налоговый кодекс и законодательства по информационной защите.
Верховная Рада приняла в первом чтении земельную реформу. 227 дала часть Слуга народа, не голосовала так называемая “Группа Павлюка” (Божик, Скороход, Мазурашу). 13 голосов дали внефракционные. Фракция Голос и Европейской солидарности Порошенко, которые ранее выступали за земельную реформу, не дали ни одного голоса.
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