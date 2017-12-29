|В Киеве бетономешалка насмерть переехала женщину-пешехода
|29.12.2017 03:05
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В столице на улице семьи Сосниных бетономешалка насмерть переехала женщину-пешехода. Об этом сообщает со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Смертельное ДТП в Киеве. Борщаговка, ул. Семьи Сосниных, 15б. Бетономешалка насмерть переехала женщину-пешехода”, — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно в Киеве бетономешалка врезалась в автомобиль посольства Франции.
Как сообщал вчера вечером в Святошинском районе столицы произошло массовое ДТП с участием горящего такси, грузовика и еще нескольких легковушек.
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