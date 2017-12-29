|ДТП с пожаром: грузовик въехал в легковушку
|29.12.2017 03:06
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В столице на парковке супермаркета "Эпицентр" на Берковцах произошла масштабная авария,передает со ссылкой на .
Столкнулись грузовик и легковушка службы такси Uber.
"Всего в аварии пострадало пять автомобилей. После столкновения с грузовиком, Fabia загорелась и въехала в , который также загорелся. Свидетелям удалось сбили пламя несколькими огнетушителями", - говорится в сообщении.
Кроме того, грузовик ударил легковой Lexus и влетела в столб, задев авто Daewoo. По словам очевидцев, в этом есть травмированные, однако подробной информации пока нет.
У Львова карета скорой помощи столкнулась с дизельным поездом. Телесные повреждения получили 3 человека, из них 2 госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области. произошла 28 декабря около 12:30 на железнодорожном переезде в селе Давыдов Пустомытовского района.