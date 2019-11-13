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США накрыли рекордные морозы
13.11.2019 16:30
В США зафиксированы рекордные морозы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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