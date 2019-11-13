13 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Киеве ночь была самой теплой за 139 лет • По пешеходному мосту в Киеве снова катался автомобиль • Институт Нацпамяти начал информкампанию о Голодоморе • В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі" • В США рекордно упала температура • Вятрович станет депутатом вместо Ирины Луценко, которая сложила мандат • В госбюджете на "школьные путешествия" заложили полмиллиарда — Гончаруквсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: автомобили, дети, такси, ДТП, ПДД, штрафы, безопасность, автокресло. 13 ноября 107автомобили, дети, такси, ДТП, ПДД, штрафы, безопасность, автокресло. Щонайменше 150 дітей в Україні загинули цього року в ДТП. Верховна Рада запровадила штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Чи готові українські водії та таксисти до такої новації? Фоторепортажи Популярные теги экология, военная техника, технологии, полиция, досуг, вера, традиции, уикенд, Путин, портрет, столкновения, кошки, архитектура, спорт, НАТО, депутаты, Нацгвардия, ЗСУ, парады, фотоподборки, катастрофы, акции, общество, знаменитости, дизайн, Порошенко, дети, учения, авиация, Донбасс, бизнес, женщины, Львів, Львов, концерты, Россия, культура, животные, мир, #Євромайдан, искусство, корабли, люди, выставки, фестивали, аннексия Крыма, Шахтер, пейзажи, АТО, политика, Дмитрий Дятлов, протесты, праздники, США, природа, живопись, фотографы, история, путешествия, Александр Зубко, Карпаты, соревнования, церковь, джаз, Майдан, тест-драйв, Верховная Рада, оккупация, Киев, война, беспорядки, юмор, фотопроект, выборы, музыка, фотография, цирк, город, Саакашвили, транспорт, марш, ВМС, стихийные бедствия, Динамо, Одесса, митинги, футбол, суд, политики, мода, солдат, ВСУ, Сергей Смоленцев, туризм, заводы, зима, милиция, фотоконкурсы, автомобили, самолеты Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис экология, военная техника, технологии, полиция, досуг, вера, традиции, уикенд, Путин, портрет, столкновения, кошки, архитектура, спорт, НАТО, депутаты, Нацгвардия, ЗСУ, парады, фотоподборки, катастрофы, акции, общество, знаменитости, дизайн, Порошенко, дети, учения, авиация, Донбасс, бизнес, женщины, Львів, Львов, концерты, Россия, культура, животные, мир, #Євромайдан, искусство, корабли, люди, выставки, фестивали, аннексия Крыма, Шахтер, пейзажи, АТО, политика, Дмитрий Дятлов, протесты, праздники, США, природа, живопись, фотографы, история, путешествия, Александр Зубко, Карпаты, соревнования, церковь, джаз, Майдан, тест-драйв, Верховная Рада, оккупация, Киев, война, беспорядки, юмор, фотопроект, выборы, музыка, фотография, цирк, город, Саакашвили, транспорт, марш, ВМС, стихийные бедствия, Динамо, Одесса, митинги, футбол, суд, политики, мода, солдат, ВСУ, Сергей Смоленцев, туризм, заводы, зима, милиция, фотоконкурсы, автомобили, самолетыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Щонайменше 150 дітей в Україні загинули цього року в ДТП. Верховна Рада запровадила штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Чи готові українські водії та таксисти до такої новації? 13.11.2019



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