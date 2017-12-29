Городской голова Скадовска (Херсонская область) Александр Яковлев намерен подать апелляцию на постановление суда о признании его виновным в коррупции. Яковлев представляет объединение "Самопоміч" Фото: Олександр Яковлєв / Facebook "28 декабря было объявлено постановление суда по административному правонарушению, связанному с коррупцией, которым меня признано виновным в совершении правонарушения по ч.3 ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. – ) и наложено взыскание в виде штрафа с лишением права занимать должность Скадовского городского головы", – написал Яковлев.По его словам, суд не учел его доводы об отсутствии повторного правонарушения в течение года, как об этом говорится в третьей части статьи КУоАП."Конечно, я буду подавать апелляцию", – заявил Яковлев. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1572842196125013&id=100001977440605 Объединение "Самопоміч", представителем которого является Яковлев, написала на своем сайте, что решение принимал Скадовский районный суд Херсонской области.По информации партии, речь идет о четырех протоколах об админнарушениях, составленных по поводу закупки "на сумму 740 грн краски и шурупов, 83 грн – на штемпельную подушку, 218 грн – на оснастку для печати и еще 126 гривен – на штемпельную подушку в компании, связанной с женой мэра Скадовска".Сегодня 28 декабря было объявлено постановление суда по административному правонарушению, связанному с коррупцией, которым меня признано виновным в совершении правонарушения по ч.3 ст. 172-7 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа с лишением права занимать должность Скадовского городского головы.Суд не учел и не предоставил юридической оценки моему ходатайству о прекращении дела в связи с отсутствием состава правонарушения предусмотренного ч.3 ст. 172-7. Также суд не учел мои доводы об отсутствии отягчающих обстоятельств предусмотренных ст. 35 КУоАП: 2) повторное в течение года совершение однородного правонарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию. То есть суд считает, что важен не момент совершения правонарушения, а важен момент обнаружения и принятия решения о взыскании. Это прямо противоречит ч.3 ст. 172-7 КУоАП где сказано именно о совершении:Действия, предусмотренные частью первой или второй, совершенные лицами, в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения.Но суд считает иначе.Конечно, я буду подавать апелляцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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