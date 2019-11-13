Об этом сообщает в среду, 13 ноября, Finbalance.

"4 ноября Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к ПриватБанку, ООО "Парктур​​", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" (по делу №910/12787/17) и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и ответчиками в 2006-2016 гг.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основанием для такого судебного решения стало то, что "спорными условиями кредитных договоров действительно определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом" (цитата).

По оценкам суда, соответствующие положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами "двумя параллельными способами - а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки, определенной в договорах, и проценты "R", или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которые включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США" (цитата).

"Оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, поскольку действительно увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой принадлежащего истцу имущества и, соответственно, на которое банк приобретает право обращения взыскания в случае невыполнения заемщиками условий указанных кредитных договоров. Коллегия судей считает, что имеет место нарушение требований принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости договора, предусмотренным в ст. 627 Гражданского кодекса", - говорится в постановлении Северного апелляционного хозсуда от 4 ноября 2019 года, которое цитирует издание.

Как вытекает из судебных материалов и справок ПриватБанка, предоставленных в декабре 2016 года и январе 2017 года, общий объем упомянутых начислений по "процентам "R", или вознаграждением за пользование кредитом" по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

"По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что 10 октября 2019 года главный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ПриватБанка и оставил без изменений решение судов низших инстанций, которыми национализированному банку было отказано в признании его кредиторских требований на 1,5 млрд грн к "Днеправиа" (в рамках дела №904/8902/17 о банкротстве этой авиакомпании).

Согласно судебным материалам, требования ПриватБанка включали вознаграждение и пеню по ряду кредитных договоров 2011-2014 годов. Верховный суд отклонил их, базируясь на своих же решениях о признании частично недействительными соответствующих соглашений, которые были приняты в т.ч. с учетом выполнения поручителем основного долгового обязательства заемщика, а также ввиду того, что "уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости" (цитата).

Владельцем "Днеправиа" является ООО "Галтера", которое связывают с "Приватом". Инициатор дела о признании банкротом "Днеправиа" - "Укртатнафта" (предприятие опять таки подконтрольно "Привату"), отмечает издание.









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