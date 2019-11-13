|«Батькивщина» заявила о переходе в оппозицию
|13.11.2019 16:55
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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила о переходе в оппозицию к президенту в связи с принятием в первом чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли.(function() })();
Об этом она сказала на брифинге в Верховной Раде.
«Наша команда с первого дня прихода нового президента к власти приняла решение поддержать президента, не переходить в оппозицию… Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. По его поручению, указанию сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли, о распродаже Украины… следовательно наша команда заявляет о переходе в оппозицию», – сказала Тимошенко.
По ее словам, «Батькивщина» также намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы получить объяснение о статье 13 Конституции.
«Мы хотим, чтобы Конституционный суд разъяснил нам, может ли такой закон быть принят без референдума», – пояснила Тимошенко.