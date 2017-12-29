Пациенты и врачи, после подписания президентом Петром Порошенко закона о медицинской реформе, получат гарантии защиты своих прав государством, заверила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Супрун: Большинство процессов системы здравоохранения будут работать по-другому Фото: Уляна Супрун / Facebook "Мы, как пациенты и врачи, получаем гарантии, что наши права будут защищены государством. Система начинает ставить в центр внимания защиту и потребности человека. Это не значит, что 1 января мы пойдем в больницу и там все будет иначе. Однако нужно быть готовыми, что постепенно большинство процессов системы здравоохранения будут работать по-другому", – отметила Супрун.Она напомнила, что в следующем году реформа коснется только первичного звена медицинской помощи (услуги у семейных врачей, педиатров и врачей общей практики). С 2020 года новая система финансирования заработает для амбулаторного и стационарного лечения. https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2012811335670090/ 28 декабря Порошенко подписал закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а также сопровождением беременности и родов.Также глава государства одобрил закон "О повышении доступности и качества медобслуживания в сельской местности".Законы вводятся в действие с 1 января 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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