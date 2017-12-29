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Супрун о старте медреформы: Это не значит, что 1 января в больницах все будет иначе
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29.12.2017 03:29
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Пациенты и врачи, после подписания президентом Петром Порошенко
закона о медицинской реформе, получат гарантии защиты своих прав
государством, заверила исполняющая обязанности министра
здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Супрун: Большинство
процессов системы здравоохранения будут работать по-другому Фото:
Уляна Супрун / Facebook "Мы, как пациенты и врачи, получаем
гарантии, что наши права будут защищены государством. Система
начинает ставить в центр внимания защиту и потребности человека.
Это не значит, что 1 января мы пойдем в больницу и там все будет
иначе. Однако нужно быть готовыми, что постепенно большинство
процессов системы здравоохранения будут работать
по-другому", – отметила Супрун.Она напомнила, что в следующем
году реформа коснется только первичного звена медицинской помощи
(услуги у семейных врачей, педиатров и врачей общей практики). С
2020 года новая система финансирования заработает для амбулаторного
и стационарного лечения.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2012811335670090/
28 декабря Порошенко подписал закон "О государственных
финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и
лекарственных средств". Согласно документу, государство
гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины
необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с
предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной
(специализированной), третичной, паллиативной медпомощи,
медицинской реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а
также сопровождением беременности и родов.Также глава государства
одобрил закон "О повышении доступности и качества медобслуживания в
сельской местности".Законы вводятся в действие с 1 января 2018
года.
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