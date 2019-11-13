Мне можно: в Ивано-Франковске учитель закурил в классе и начал угрожать студентам - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Мне можно: в Ивано-Франковске учитель закурил в классе и начал угрожать студентам
13.11.2019 17:06
Будешь потом убирать: в Ивано-Франковске закурил в классе и угрожал студентам
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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