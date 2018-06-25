Лишь через два года на суде в были обнародованы детали убийства украинки 30-летней Яны Касьян ее гражданским мужем, голливудским сценаристом Блэйком Лейблом.

Во время слушаний Ольга Касьян, мама Яны, раз за разом теряла сознание. Присяжные тоже не выдерживали услышанных деталей и выходили из зала, говорилось в ТСН.Тыждень, передает со ссылкой на .

"Полностью снял скальп и продолжал над ней издеваться. Она жила. Он ей отрезал уши. Он снял ей половину правой части лица. Ниже подбородка у горла был страшный укус, был сильный удар с левой стороны щечки. Он ей вырезал бровки, которые валялись между матрасами", - рассказывает мама убитой украинки.

Яну похоронили в . Однако цинковый гроб родным открывать тогда запретили. Теперь Ольга Касьян знает, почему гроб не позволили открывать. Тело Яны Блэйк расчленил на десятки частей и вынес в мусорных пакетах.

"Все части тела Яны - они нашли 11 мешков - на свалке. Там были и все волосы Яночки. Яночкине ушко. Все части тела, некоторые обрывки. Он ее резал ножом. Он резал бритвой", - добавляет женщина.

В СМИ попало несколько фото с места трагедии. Рядом с телом Яны Блэйк поставил картину, которую нарисовал сам. Он воплотил в жизнь свою работу, комикс стал его инструкцией для убийства женщины. На обложке его сборки с самыми популярными рисунками под названием "Синдром" - младенец со снятым скальпом.

Лейбел так своей вины и не признал. Открещивается и от убийства, и от комикса. На суд пришел в белом костюме. Богатая и влиятельная семья Лейбелов наняла ему с десяток адвокатов. Они избегают каких-либо комментариев журналистам об этой громком и дерзком деле и запрещают его снимать.

Дело Блэйка Лейбла рассматривал суд присяжных. Его единогласно признали виновным в изнасиловании, пытках и убийстве гражданской жены. Окончательный приговор 37-летнему мужчине объявят уже во вторник - 26 июня. Скорее только его ждет пожизненное заключение.

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