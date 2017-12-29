В Госархиве РФ сообщили, что танцовщица Матильда Кшесинская вычеркнула из мемуаров упоминание о беременности от наследника российского престола Николая.→ Трамп разочарован информацией о поставках Китаем нефти в КНДР В Совфеде РФ заявили, что США причастны к ракетной атаке на российскую авиабазу в Сирии "Вернулись домой, в одно из общежитий Донецка". Сепаратистские СМИ – о том, как встречали освобожденных из украинских тюрем G Николай ПОДДУБНЫЙ Убийца украинского солдата, похититель нардепа и бежавший мэр. Что известно о сепаратистах, переданных ОРДЛО в рамках "большого обмена" G Николай ПОДДУБНЫЙ Смешко: Америка никогда не введет персональные санкции против Путина. Он – президент ядерного государства с ядерной кнопкой в руках G Алеся БАЦМАН В Татарстане женщина провалилась в заметенный снегом канализационный люк и нашла там пропавшего мальчика В Германии пьяный украинец на грузовике врезался в полицейский автомобиль, протянув его 200 метров Вчера 23.39 |комментариев: coreola.addurl('articles[224366]', '224366'); //coreola.addurl('totalcomments[224366]', '224366'); В результате ДТП с участием пьяного гражданина Украины погибла немецкая полицейская и получили тяжелые ранения двое ее коллег. → В Турции арестовали организатора фотовыставки, на которой застрелили российского посла Вчера 23.18 |комментариев: coreola.addurl('articles[224364]', '224364'); //coreola.addurl('totalcomments[224364]', '224364'); Мустафу Тимура Озкана, организатора фотовыставки в Турции, на которой убили посла РФ в Турции Андрея Карлова, арестовали во второй раз в 2017 году. → "Единая Россия" опубликовала предвыборный ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать Путина президентом. Видео Вчера 23.09 |комментариев: coreola.addurl('articles[224363]', '224363'); //coreola.addurl('totalcomments[224363]', '224363'); Партия "Единая Россия" записала новогодний ролик, в котором девочка рассказывает Деду Морозу, как хорошо ей стало жить в 2017 году и что в ее школе построили спортзал, а в населенном пункте – дом культуры. Затем она уточняет, что все это было сделано после отправленного в "Единую Россию" письма. Параллельно в комнате работает телевизор, в котором президент России Владимир Путин говорит, что баллотируется в президенты. На вопрос Деда Мороза, чего девочка хочет на следующий год, она просит сделать главой государства Путина, который "поможет" Деду Морозу исполнять желания. Ролик 28 декабря опубликовала "Единая Россия" на своем канале в YouTube.→ видео Видео: Единая Страна / YouTube ЦИК РФ разрешил Путину начать избирательную кампанию Вчера 23.00 |комментариев: coreola.addurl('articles[224362]', '224362'); //coreola.addurl('totalcomments[224362]', '224362'); Центральная избирательная комиссия РФ разрешила действующему президенту России Владимиру Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. → Спецпроекты все спецпроекты → Яшин: Меня полдня впятером караулили у подъезда и взяли, когда я вышел пообедать. Почему просто не прислать повестку? Вчера 22.31 |комментариев: coreola.addurl('articles[224358]', '224358'); //coreola.addurl('totalcomments[224358]', '224358'); Российский политик Илья Яшин заявил, что ради его ареста в районе со сложной криминальной обстановкой от реальной работы отвлекли сразу группу сотрудников.→ Портников: Навальный, призывающий к бойкоту выборов, куда менее адекватен ситуации, чем Собчак Вчера 22.01 |комментариев: coreola.addurl('articles[224353]', '224353'); //coreola.addurl('totalcomments[224353]', '224353'); Российскому оппозиционеру Алексею Навальному "с его завышенной самооценкой и сектой экзальтированных поклонников" может показаться, что российская власть его боится, а на самом деле он "не заслужил разрешения участвовать в церемонии". А журналистка Ксения Собчак – заслужила, отметил политический обозреватель Виталий Портников. → ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ, МИР Порошенко подписал медреформу, прокуратура обжаловала приговор Крысину, первую очередь обновленного "Охматдета" вводят в эксплуатацию. Главное за день Вчера 21.39 |комментариев: coreola.addurl('articles[224350]', '224350'); //coreola.addurl('totalcomments[224350]', '224350'); "ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 28 декабря.→ руководитель правящей партии Молдовы заявил, что стране нужна помощь Запада в борьбе с Россией Вчера 21.25 |комментариев: coreola.addurl('articles[224347]', '224347'); //coreola.addurl('totalcomments[224347]', '224347'); Лидер правящей Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк отметил, что население его страны подвергается воздействию подконтрольных России СМИ. По его словам, Москва занимается "подстрекательством к этнической ненависти и недоверию к Западу". → Звезда "Анатомии страсти" Маккидд развелся Рианна обнародовала видео убитого кузена "Солнце". Ракицкий снялся в клипе жены. Видео прежний следователь ВАДА заявил, что 99% российских спортсменов употребляют допинг Вчера 20.39 |комментариев: coreola.addurl('articles[224342]', '224342'); //coreola.addurl('totalcomments[224342]', '224342'); В России по-прежнему существует допинговая система, а спортсмены продолжают употреблять допинг, утверждает прежний следователь Всемирного антидопингового агентства Джек Робертсон. → Навальный обжаловал отказ ЦИК РФ допустить его к выборам президента Вчера 18.30 |комментариев: coreola.addurl('articles[224325]', '224325'); //coreola.addurl('totalcomments[224325]', '224325'); Рассмотрение иска российского оппозиционера Алексея Навального, который просит главный суд РФ признать незаконным постановление Центризбиркома РФ о недопуске его к выборам президента России, назначено на утро 30 декабря, сообщил адвокат Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. → На Мальте в аэропорту припаркованный самолет сдуло ветром Вчера 15.31 |комментариев: coreola.addurl('articles[224286]', '224286'); //coreola.addurl('totalcomments[224286]', '224286'); По данным СМИ, самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X принадлежит британскому лорду Майклу Эшкрофту. → В Москве оппозиционера Яшина задержала полиция Вчера 13.48 |комментариев: coreola.addurl('articles[224264]', '224264'); //coreola.addurl('totalcomments[224264]', '224264'); Российского политика Илью Яшина задержали у его дома. → Звезда "Анатомии страсти" Маккидд развелся Рианна обнародовала видео убитого кузена "Солнце". Ракицкий снялся в клипе жены. Видео Жену футболиста Гусева в рейтинге "ТСН Проспорт" назвали самой стройной. Фоторепортаж Dmitriy Gordon ГОРДОН function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

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