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Яркий свет и гул: в штате Миссури в небе взорвался метеорит
13.11.2019 17:44
В США в небе взорвался метеор, вошедший в атмосферу Земли
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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