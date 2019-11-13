А в 2021 году в Евросоюзе вступит в силу запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды — больше нельзя будет купить тарелки, столовые приборы, палочки для размешивания сахара, трубочки для питья, ватные палочки, пакеты, палочки для воздушных шариков и некоторые пищевые контейнеры.

Украина присоединилась к европейскому и общемировому тренду в уменьшении использования пластика. В частности, полиэтиленовых пакетов. Верховная Рада утвердила в первом чтении проект Закона «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Продолжительность использования одного пакета составляет в среднем 25 минут. На свалке же он может разлагаться от 100 до 500 лет.

Законопроект № 2051-1 запрещает распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года.

Проектом предусмотрено, что такое ограничение не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), которые используются для первичной упаковки продуктов и предназначены для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов и льда.

Документ также запрещает поощрять потребителей покупать пакеты; устанавливает обязательную маркировку биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии с Национальными стандартами, стимулирует производство биоразлагаемых пластиковых пакетов и устанавливает ответственность за нарушение норм закона.

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