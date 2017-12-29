Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила, что пост генерального прокурора о неприемлемости закрытия уголовного производства в отношении народного депутата Олеся Довгого является преждевременным и чрезмерно эмоциональным, передает со ссылкой на .

"Недавно опубликованный пост высокопоставленного Генерального прокурора о неприемлемости закрытия уголовного производства в отношении Довгого О.С. является преждевременным и чрезмерно эмоциональным", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что такому выводу должно предшествовать детальное исследование.

Нещодавно опублікований пост високоповажного Генерального прокурора про неприйнятність закриття кримінального провадженн...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 грудня 2017 р.

Напомним, ранее сегодня, 28 декабря, генеральный прокурор Украины Юрий сообщил о том, Прокуратура открыла новое дело в отношении нардепа Довгого.

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