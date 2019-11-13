Так, в законодательной сфере власть будет пытаться искоренить "дискриминационные положения в отношении крымчан".

В информационной – создавать для крымчан образовательные и культурные инициативы.

"Это важно - поднимать тему Крыму как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - объяснил Кориневич суть приоритета информполитики.

В рамках третьего, правозащитного приоритета, Кориневич предлагает "содействовать крымчанам в получении паспорта или временного жилья, а также в других вопросах"

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