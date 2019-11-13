|У Зеленского назвали три шага для возвращения Крыма
|13.11.2019 18:07
|
Так, в законодательной сфере власть будет пытаться искоренить "дискриминационные положения в отношении крымчан".
В информационной – создавать для крымчан образовательные и культурные инициативы.
"Это важно - поднимать тему Крыму как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - объяснил Кориневич суть приоритета информполитики.
В рамках третьего, правозащитного приоритета, Кориневич предлагает "содействовать крымчанам в получении паспорта или временного жилья, а также в других вопросах"
Поделитесь статьей с друзьями