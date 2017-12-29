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Российский хакер заявил, что ФСБ причастна к созданию компьютерного вируса WannaCry
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29.12.2017 04:47
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"Обкатка" вируса WannaCry, от которого в мае пострадали десятки
тысяч компьютеров по всему миру, прошла в компании "Самолет
Девелопмент", рассказал арестованный по делу о хищении из
российских банков 1,2 млрд рублей с помощью вируса Lurk хакер
Константин Козловский. Хакер заявил, что его курировал майор ФСБ
Дмитрий Докучаев Фото: pixabay.com "Когда я смотрел телевизионный
сюжет, где рассказывали о WannaCry, я увидел до боли похожий мне
локер (программа-вымогатель. – ). "Морду" этого
вируса делали люди из моей группы. "Морда" – то что,
отображается на компьютере в момент блокировки", – рассказал
он.По словам хакера, "обкатка" WannaCry прошла в компании "Самолет
Девелопмент". Там телеканалу ответили, что в компании "создали и
внедрили систему информационной безопасности с использованием
средств защиты информации, сертифицированных ФСБ России и ФСТЭК
России".В 2015 году компания пережила атаку, по итогам которой 90%
ущерба было восстановлено в течение одного дня и 100% – в течение
трех дней, сообщили в пресс-службе.Козловский сообщил, что его и
других хакеров курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, который в
декабре 2016 года был арестован по делу о госизмене. Кроме
Докучаева тогда задержали его начальника – замруководителя
центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова,
сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова и бывшего
сотрудника ФСБ Георгия Фомченкова. Их подозревают в передаче
американским спецслужбам данных о российских хакерах.Докучаев также
как и Козловский – родом из Екатеринбурга. Но сотрудник
ФСБ отвергает знакомство с хакером.Козловский, который
сейчас находится в следственном изоляторе "Матросская тишина"
в Москве, не отвергает вменяемых ему обвинений в хищениях с помощью
вируса Lurk.До этого он также заявлял о своей причастности ко
взлому серверов Демократической партии США по заказу ФСБ
России.Распространение WannaCry началось 12 мая. В общей сложности
тогда пострадали более 230 тыс. компьютеров в 150 странах
мира. При этом система распознавания вирусов компании Avast
заявила, что атака была нацелена главным образом на Россию,
Украину и Тайвань.
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