"Обкатка" вируса WannaCry, от которого в мае пострадали десятки тысяч компьютеров по всему миру, прошла в компании "Самолет Девелопмент", рассказал арестованный по делу о хищении из российских банков 1,2 млрд рублей с помощью вируса Lurk хакер Константин Козловский. Хакер заявил, что его курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев Фото: pixabay.com "Когда я смотрел телевизионный сюжет, где рассказывали о WannaCry, я увидел до боли похожий мне локер (программа-вымогатель. – ). "Морду" этого вируса делали люди из моей группы. "Морда" – то что, отображается на компьютере в момент блокировки", – рассказал он.По словам хакера, "обкатка" WannaCry прошла в компании "Самолет Девелопмент". Там телеканалу ответили, что в компании "создали и внедрили систему информационной безопасности с использованием средств защиты информации, сертифицированных ФСБ России и ФСТЭК России".В 2015 году компания пережила атаку, по итогам которой 90% ущерба было восстановлено в течение одного дня и 100% ­– в течение трех дней, сообщили в пресс-службе.Козловский сообщил, что его и других хакеров курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, который в декабре 2016 года был арестован по делу о госизмене. Кроме Докучаева тогда задержали его начальника – замруководителя центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова и бывшего сотрудника ФСБ Георгия Фомченкова. Их подозревают в передаче американским спецслужбам данных о российских хакерах.Докучаев также как и Козловский – родом из Екатеринбурга. Но сотрудник ФСБ отвергает знакомство с хакером.Козловский, который сейчас находится в следственном изоляторе "Матросская тишина" в Москве, не отвергает вменяемых ему обвинений в хищениях с помощью вируса Lurk.До этого он также заявлял о своей причастности ко взлому серверов Демократической партии США по заказу ФСБ России.Распространение WannaCry началось 12 мая. В общей сложности тогда пострадали более 230 тыс. компьютеров в 150 странах мира. При этом система распознавания вирусов компании Avast заявила, что атака была нацелена главным образом на Россию, Украину и Тайвань. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вируса фсб wannacry что козловский Теги: мир