|В Турции арестован организатор выставки, на которой убили посла РФ
|29.12.2017 04:50
|
Турецкий суд вынес решение взять под арест еще одного человека, причастного к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает со ссылкой на турецкий канал NTV.
По данным СМИ, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом при управлении безопасности Анкары задержали Мустафу Тимура Озкана, организатора выставки, на которой был убит Карлов. После допроса он был доставлен в суд, где против него вынесли обвинительный приговор в “соучастии в умышленном убийстве”.
Напомним, по делу об убийстве посла Российской Федерации Андрея Карлова в Турции было с атримано голову продюсерской компании Guru Media .
Поделитесь статьей с друзьями