На сегодняшний день главными угрозами для национальной безопасности Украины являются действия России и политическая коррупция. Об этом в интервью телеканалу “Украина” заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает

“В первую очередь это диверсионно-террористическая активность Российской Федерации — я поставлю это на первое место. Затем попытки России дестабилизировать ситуацию в середине нашего государства различными способами Мы фиксировали финансовую поддержку РФ акций, чтобы поссорить нас с нашими соседями. И опять же угрозой национальной безопасности является коррупция, политическая в том числе”, — подчеркнул Грицак.

Он добавил, что благодаря постоянной работе, СБУ стало “гораздо эффективнее, чем было в начале 2014 года”.

Как сообщал в 2017 году Служба безопасности Украины смогла предотвратить 16 террористических актов на территории государства.

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