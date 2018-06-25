Полиция работает с родственниками похищенного, чтобы выяснить, были ли у похищенного мужчины конфликты, сообщил народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко подтвердил, что полиция объявила план "Перехват" Фото: Антон Геращенко / Facebook "Полиция работает с родственниками похищенного, чтобы выяснить, были ли у похищенного мужчины конфликты. Очевидно, что это сделано с целью получения выкупа в связи с финансовыми возможностями семьи", – сказал он.Также Геращенко подтвердил, что в городе введен план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.25 июня в Киеве неизвестные похитили гражданина Республики Ливия Абдусалама (его фамилия не называется). По даннім INSIDER, похищенный – сын финансового атташе посольства Ливии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки геращенко похищенного что полиция антон Теги: происшествия