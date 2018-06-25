Полиция работает с родственниками похищенного, чтобы выяснить, были
ли у похищенного мужчины конфликты, сообщил народный депутат
Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Геращенко подтвердил, что полиция
объявила план "Перехват" Фото: Антон Геращенко / Facebook "Полиция
работает с родственниками похищенного, чтобы выяснить, были ли у
похищенного мужчины конфликты. Очевидно, что это сделано с целью
получения выкупа в связи с финансовыми возможностями
семьи", – сказал он.Также Геращенко подтвердил, что в городе
введен план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобиль
Volkswagen Golf темно-синего цвета.25 июня в Киеве неизвестные
похитили гражданина Республики Ливия Абдусалама (его фамилия не
называется). По даннім INSIDER, похищенный – сын
финансового атташе посольства Ливии.
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