Известно, что 3 ноября американской актер получил российское гражданство, чему очень обрадовался. Также Стивен отметил, что в России у него много друзей, а родственники отца родом с Владивостока.

«Я чувствую глубокое уважение и привязанность к России. Я всегда считал, что США и Россия должны быть лучшими друзьями и союзниками «, — сказал он, подчеркнул то, что постоянно работает над улучшением отношений между Москвой и Вашингтоном.

СМИ сообщают, что Сигал уже течении многих лет настойчиво просит российское правительство о том, чтобы ему присвоили звание гражданин России. В то же время представитель Кремля признался, что никому неизвестно, чем именно актер мотивировал эту просьбу.

Напомним,ранее сообщалось Стивен Сигал не на шутку заинтересовался Россией.

Кроме того, была информация о том, что Стивен Сигал хочет стать губернатор.

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