Почти все спортсмены из России употребляют допинг, передает со ссылкой на .

Об этом заявил прежний следователь Всемирного антидопингового агентства Джек Робертсон.

"В ходе расследования мы выяснили, что 99% российских спортсменов сидят на допинге. Мы поняли, что только российский спортсмен попадает в сборную страны, у него просто нет выбора - или допинг, или конец карьеры", - отметил следователь.

По его словам, спортсмены и тренеры были связаны с российскими врачами, которые разрабатывали режима употребление допинга. Он добавил, что запрещенные препараты действительно хранятся в зданиях министерства спорта России.

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал пятерых российских спортсменов. Комитет признал их виновными в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Поэтому в российских спортсменов отберут медали, а их результаты аннулируют. Спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, которые организует МОК, в любом виде.

Российские специалисты не будут допущены к проведению допинг-тестирования во время чемпионата мира 2018 года.

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