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Негативный пример: у Лукашенко прокомментировали евроинтеграцию Украины
13.11.2019 18:59
У Лукашенко назвали негативным примером желание Украины быть ближе к Европе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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