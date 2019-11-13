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Негативный пример: у Лукашенко прокомментировали евроинтеграцию Украины
13.11.2019 18:59
У Лукашенко назвали негативным примером желание Украины быть ближе к Европе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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