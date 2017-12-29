Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать содействие в похоронах советского и российского композитора Владимира Шаинского. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шаинский скончался 25 декабря Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube Мэр Москвы Сергей Собянин написал во "ВКонтакте", что дал распоряжение оказать содействие в похоронах композитора."Великий композитор достоин особых почестей во время проводов в последний путь",– отметил он. Тело композитора должны кремировать в США, где он жил последние годы, после 10 января.Шаинский умер 25 декабря на 93-м году жизни. Он болел раком и перенес несколько операций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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