Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать содействие в
похоронах советского и российского композитора Владимира Шаинского.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шаинский
скончался 25 декабря Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube Мэр
Москвы Сергей Собянин написал во "ВКонтакте", что дал
распоряжение оказать содействие в похоронах композитора."Великий
композитор достоин особых почестей во время проводов в последний
путь",– отметил он. Тело композитора должны кремировать в США,
где он жил последние годы, после 10 января.Шаинский умер 25
декабря на 93-м году жизни. Он болел раком и перенес несколько
операций.
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