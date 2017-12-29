Командующий украинских Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко назвал основные задачи флота на 2018 год. Об этом говорится в материале военной газеты "Народная армия", передает со ссылкой на .

"Среди основных задач ВМС Украины на 2018 год - наращивание возможностей, обеспечение реализации задач реформирования и развития, формирования новых органов военного управления, их всестороннее обеспечение", - сообщил Воронченко.

Командующий ВМС отметил, что за уходящий год, коллектив флота сделал немало. В частности в 2017 году украинские моряки участвовали во многих военно-морских учениях с подразделениями стран .

"Вместе с тем, сегодня необходимо детально проанализировать достигнутые результаты по всем направлениям деятельности и, учитывая приобретенный опыт, двигаться вперед", - добавил он.

Напомним, в ноябре Украины возобновил финансирование программы строительства военных кораблей типа "корвет".

Согласно документу, программа "Корвет" предусматривает постройку 4 кораблей проекта 58250 типа "Владимир Великий".

Стоимость строительства судов составит почти 32 млрд гривен. В будущем году на первый корвет потратят более 1,4 млрд гривен, а передать ВМС его должны в 2022 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира