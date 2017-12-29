У боевиков "ЛДНР" возникало большое недоверие к документам по удерживаемым лицам, которые представляла Украина, но теперь наработана процедура верификации, рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Лутковская: Второй этап обмена пройдет значительно проще Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини / Facebook "Формулу никто сегодня не знает и, думаю, никто не скажет. Это вопрос переговоров. А что касается того, что это может произойти в ближайшее время, – это действительно правда, потому что во время подготовки к этому обмену мы наработали большое количество процедур и большое количество определенных моментов, которые нам облегчат жизнь в будущем", – пояснила она.По словам омбудсмена, у боевиков "ЛДНР" возникало большое недоверие к документам, которые представляла Украина, например, об освобождении человека из-под стражи или о том, что он уже отбыл наказание."Мы наработали механизм, каким образом заверяются эти документы и когда стороны уже не имеют никаких вопросов к этим документам… Мы наработали механизм верификации, каким образом это делать", – отметила Лутковская.Она уверена, что второй этап "пройдет значительно проще и с большими шансами на быстрый успех". 27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а сепаратисты отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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