Криптовалюта в скором времени станет элементом повседневной жизни, считает украинско-американский бизнесмен Марк Гинзбург. Гинзбург: Если биткоин останется биткоином, то он будет стоить и $30, и $50, и $100 тыс. Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Если у человека сегодня в банке есть $100 тыс., первое, что я советую сделать, – проверить плотность прилегания крышки к этой банке. Второе – взять с той банки не более $5 тыс. и купить на них криптовалюты. Только $5 тыс. – не потому, что я не верю в криптовалюту. Наоборот, вскоре она станет фактом нашей повседневной жизни. Я глубоко убежден, что если биткоин останется биткоином, то он будет стоить и $30, и $50, и $100 тыс.", – отметил он.При этом он назвал два два аспекта, которые могут повлиять на курс криптовалюты."Сегодня биткоин стоит $20 тыс., а через некоторое время он может стоить $100 тыс. Но послезавтра он может стоить $3 тыс., а через, скажем, 10 месяцев – $1 тыс. И это может продлиться несколько лет. Например, к такому результату может привести успешная хакерская нападение на одну из ведущих мировых бирж криптовалюты. Поэтому ликвидность биткоина под вопросом. Второй момент – через некоторое время может появиться, например, долларкоин или еврокоин, то есть, государственная криптовалюта, что также будет критически влиять на курс биткоина", – пояснил Гинзбург.Бизнесмен посоветовал инвестировать в криптовалюту не больше 5–10% сбережений. Гинзбург – основатель и президент инвестиционно-строительного холдинга МТН, миллиардер и коллекционер. В конце сентября 2017 года первым в мире продал недвижимость за криптовалюту. Сделку провел американский стартап Propy, покупателем стал основатель интернет-издания TechCrunch Майкл Аррингтон. Гинзбург продал ему квартиру в Киеве за криптовалюту Etherеum. На момент продажи в долларовом эквиваленте Гинзбург выручил за недвижимость $60 тыс., после роста курса криптовалют эта сумма увеличилась почти вдвое.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше двух тысяч криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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