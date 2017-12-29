|
Миллиардер Гинзбург: Через некоторое время может появиться долларкоин или еврокоин
|
29.12.2017 05:53
|
Криптовалюта в скором времени станет элементом повседневной жизни,
считает украинско-американский бизнесмен Марк Гинзбург. Гинзбург:
Если биткоин останется биткоином, то он будет стоить и $30, и $50,
и $100 тыс. Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Если у человека
сегодня в банке есть $100 тыс., первое, что я советую
сделать, – проверить плотность прилегания крышки к этой банке.
Второе – взять с той банки не более $5 тыс. и купить на них
криптовалюты. Только $5 тыс. – не потому, что я не верю в
криптовалюту. Наоборот, вскоре она станет фактом нашей повседневной
жизни. Я глубоко убежден, что если биткоин останется биткоином, то
он будет стоить и $30, и $50, и $100 тыс.", – отметил он.При
этом он назвал два два аспекта, которые могут повлиять на курс
криптовалюты."Сегодня биткоин стоит $20 тыс., а через некоторое
время он может стоить $100 тыс. Но послезавтра он может стоить $3
тыс., а через, скажем, 10 месяцев – $1 тыс. И это может
продлиться несколько лет. Например, к такому результату может
привести успешная хакерская нападение на одну из ведущих мировых
бирж криптовалюты. Поэтому ликвидность биткоина под вопросом.
Второй момент – через некоторое время может появиться,
например, долларкоин или еврокоин, то есть, государственная
криптовалюта, что также будет критически влиять на курс
биткоина", – пояснил Гинзбург.Бизнесмен посоветовал
инвестировать в криптовалюту не больше 5–10%
сбережений. Гинзбург – основатель и президент
инвестиционно-строительного холдинга МТН, миллиардер и
коллекционер. В конце сентября 2017 года первым в мире продал
недвижимость за криптовалюту. Сделку провел американский стартап
Propy, покупателем стал основатель интернет-издания TechCrunch
Майкл Аррингтон. Гинзбург продал ему квартиру в Киеве за
криптовалюту Etherеum. На момент продажи в долларовом эквиваленте
Гинзбург выручил за недвижимость $60 тыс., после роста курса
криптовалют эта сумма увеличилась почти вдвое.Криптовалюта –
виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним
банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся
только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в
мире существует больше двух тысяч криптовалют, самые популярные из
них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).
Сводка.нет - Новости Украины и Мира