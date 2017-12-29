Защитник "" Евгений Хачериди может перейти в "",передает со ссылкой на .

"Горняки" хотят взять 30-летнего футболиста бесплатно летом 2018 года или оформить переход уже зимой за символическую компенсацию.

Донецкая команда хотела купить Хачериди еще в 2013 году, но тогда Евгений решил остаться в .

Ранее сообщалось, что "" готовит громкий трансфер украинского футболиста, но имя игрока не называлось.

Также появлялась информация, что Азеведо может перейти в "Крузейро" и ПАОК, " Сити" интересуется Фредом, а "" планирует приобрести Бернарда.

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