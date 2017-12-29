10% пар в Украине подают на развод в первый год после заключения
брака. В европейских странах этот показатель составляет 1%,
рассказал министр социальной политики Андрей Рева. Рева: У нас
каждый пятый ребенок рождается вне брака Фото: Александр Хоменко /
Gordonua.com "У нас каждый пятый ребенок рождается вне брака. За
последние 15 лет количество матерей-одиночек увеличилось в 22
раза", – отметил он.По его словам, 10% пар в Украине подают на
развод в первый год после заключения брака. В европейских странах
этот показатель составляет 1%."Наша главная задача –
обеспечить молодежные программы строительства жилья. Будет у них
крыша на головой – они все решат", – заверил Рева.В июле
2016 года в Украине стартовал проект "Брак за сутки". Им
уже воспользовались 22,5 тыс. пар.
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