|LG представила свою "умную" колонку
|29.12.2017 06:19
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Компания LG выпустила собственную "умную" колонку LG ThinQ Speaker. По словам производителя, она обеспечивает "премиальное звучание" с помощью новых технологий производителя акустики Meridian, пишет со ссылкой на .Новинка также оснащена голосовым помощником Assistant, способным предоставлять ответы на разного рода вопросы пользователей. Кроме того, колонка может стать частью системы умного дома LG .
LG ThinQ Speaker имеет много общего с гаджетом Home. Дебют устройства ожидается в рамках выставки электроники CES в январе будущего года.
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