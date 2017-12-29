Компания LG выпустила собственную "умную" колонку LG ThinQ Speaker. По словам производителя, она обеспечивает "премиальное звучание" с помощью новых технологий производителя акустики Meridian, пишет со ссылкой на .

LG ThinQ Speaker имеет много общего с гаджетом Home. Дебют устройства ожидается в рамках выставки электроники CES в январе будущего года.

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