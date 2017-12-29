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LG представила свою "умную" колонку
29.12.2017 06:19
LG представила свою "умную" колонку По теме:

Компания LG выпустила собственную "умную" колонку LG ThinQ Speaker. По словам производителя, она обеспечивает "премиальное звучание" с помощью новых технологий производителя акустики Meridian, пишет со ссылкой на .

Новинка также оснащена голосовым помощником Assistant, способным предоставлять ответы на разного рода вопросы пользователей. Кроме того, колонка может стать частью системы умного дома LG .

LG ThinQ Speaker имеет много общего с гаджетом Home. Дебют  устройства ожидается в рамках выставки электроники CES в январе будущего года.

 







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