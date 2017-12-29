Нарешті підійшов до кінця сьомий сезон шоу "Зважені та щасливі", в якому цього разу приймали судьба сімейні пари і немало підігрівали цікавість шанувальників до шоу пара Руслани Писанки, відомої телеведучої та її чоловіка.



Втім, до перемоги пара не дійшла: переможцями у фіналі "Зважених та щасливих-7" стали Блакитні – Наталія Токарєва і Олексій Добрянський, які на двох скинули 123 кілограми!



Початкова вага Олексія становила 108 кг, у фіналі проекту ваги показали 55 кг (мінус 53 кг). Наталія на проект прийшла з вагою 135 кг і скинула під час шоу 70 кг, зараз вона важить 65 кг. Загалом пара стала легшою на 123 кг, а це – 50,62%, що й принесло їм перемогу і приз - 400 тисяч гривень.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура шоу пара фіналі наталія показали Теги: шоу та передачі