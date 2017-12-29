|Мінус 123 кілограми на двох: оголосили переможців "Зважених та щасливих"
|29.12.2017 06:27
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Втім, до перемоги пара не дійшла: переможцями у фіналі "Зважених та щасливих-7" стали Блакитні – Наталія Токарєва і Олексій Добрянський, які на двох скинули 123 кілограми!
Початкова вага Олексія становила 108 кг, у фіналі проекту ваги показали 55 кг (мінус 53 кг). Наталія на проект прийшла з вагою 135 кг і скинула під час шоу 70 кг, зараз вона важить 65 кг. Загалом пара стала легшою на 123 кг, а це – 50,62%, що й принесло їм перемогу і приз - 400 тисяч гривень.
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