На улице Городоцкой во Львове фура насмерть переехала женщину. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:30 на улице Городоцкой. Грузовик сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. На месте работала следственно-оперативная группа", - сообщили в Нацполиции.

Окончательные обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, смертельное ДТП с участием грузового автомобиля Renault произошло в Киеве: пешеход перебегал дорогу в непозволительном месте и попал под колеса грузовика. От несовместимых с жизнью травм он скончался.

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