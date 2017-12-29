83,58 млн грн глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила в результате продажи ценных бумаг и корпоративных прав в ICU Holdings Limited. Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске Фото: Національний банк України / Facebook Указанную сумму Гонтарева получила в результате продажи ценных бумаг и корпоративных прав в ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).Перед назначением на должность главы НБУ в июне 2014 года Гонтарева продала свою долю в ICU – акции были выкуплены в соответствии с согласованным графиком расчетов на пять лет.В 2016 году Гонтарева получила транш от продажи акций в размере 52,57 млн грн.Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка разговор Украина" (все – Киев).После продажи Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались финансисты Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку с поста главы НБУ. 11 мая она назначила исполняющим обязанности своего первого заместителя Якова Смолия. Сейчас Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске. Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не подписал ее заявление. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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