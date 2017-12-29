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Гонтарева задекларировала более 83 млн грн дохода
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29.12.2017 06:52
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83,58 млн грн глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева
получила в результате продажи ценных бумаг и корпоративных прав в
ICU Holdings Limited. Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске
Фото: Національний банк України / Facebook Указанную сумму
Гонтарева получила в результате продажи ценных бумаг и
корпоративных прав в ICU Holdings Limited (Британские Виргинские
острова).Перед назначением на должность главы НБУ в июне 2014 года
Гонтарева продала свою долю в ICU – акции были выкуплены в
соответствии с согласованным графиком расчетов на пять лет.В 2016
году Гонтарева получила транш от продажи акций в размере 52,57 млн
грн.Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по
торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также
осуществляет управление активами институтов совместного
инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал
Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и
КУА-АПФ "Тройка разговор Украина" (все – Киев).После продажи
Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались
финансисты Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а
также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым
принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.Гонтарева в апреле 2017
года сообщила о решение уйти в отставку с поста главы НБУ. 11 мая
она назначила исполняющим обязанности своего первого заместителя
Якова Смолия. Сейчас Гонтарева находится в неоплачиваемом
отпуске. Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не
подписал ее заявление.
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