Соратника экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили оставили в СИЗО, передает со ссылкой на .

"Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов и оставил под стражей Севериона Дангадзе", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря (СБУ) задержала руководителя Киевского областного отделения партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе. Мужчина был задержан на въезде в Полтаву, после чего был доставлен в изолятор в .

6 декабря его арестовали на 2 месяца.

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