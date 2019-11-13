Погода, Новости, загрузка...
Гончарук отреагировал на решение Рады по рынку земли
13.11.2019 20:48
Гончарук прокомментировал принятие Радой законопроекта о рынке земли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 