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В Раде ожидают затяжное рассмотрение бюджета-2020
13.11.2019 20:58
Рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год во втором чтении может продлиться до двух часов ночи, считает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

rada_newnew2 Об этом он сказал в среду, 13 ноября, в кулуарах Верховной Рады, сообщает Укринформ. "Бюджет мы запланировали на всякий случай два дня ... Прогнозирую, что завтра мы его будем рассматривать до двух ночи", - сказал нардеп. В то же время он предположил, что кроме проекту госбюджета, в четверг Рада сможет рассмотреть еще два законопроекта, один из которых - "об аукционах по земле, который надо также принимать".

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