Курс гривны к доллару снизился на 12 копеек, к евро – на 26. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Курс валют на 29
декабря Фото: ЕРА Национальный банк
Украины установил официальный курс гривны к иностранным
валютам на 29 декабря.Курс гривны к доллару снизился на 12 копеек
– с 27,95 до 28,07 грн/$.Гривна к евро подешевела на 26
копеек – с 33,24 до 33,50 грн/€.Курс национальной валюты
к российскому рублю снизился на копейку – с 4,86 до 4,87
грн/10 руб.
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