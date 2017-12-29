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Гривна к доллару подешевела до 28,07 грн/$
29.12.2017 07:07
Курс гривны к доллару снизился на 12 копеек, к евро – на 26. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Курс валют на 29 декабря Фото: ЕРА Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 29 декабря.Курс гривны к доллару снизился на 12 копеек  – с 27,95 до 28,07 грн/$.Гривна к евро подешевела на 26 копеек – с 33,24 до 33,50 грн/€.Курс национальной валюты к российскому рублю снизился на копейку – с 4,86 до 4,87 грн/10 руб.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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