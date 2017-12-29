28 декабря на сессии Ирпенского городского совета Киевской области прозвучал гимн Российской Федерации.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

«Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России», — написал он.

По мнению Карплюка, флешку с гимном подменили оппоненты городской власти, чтобы спровоцировать конфликт в горсовете.

Он добавил, что после этого гимн Украины депутатское большинство спело без музыкального сопровождения, «чем подтвердило свой патриотизм», а случай будет просить расследовать СБУ.

«Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом „активист”», — подытожил Карплюк.

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