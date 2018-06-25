Пострадавший от взрыва автомобиля в Одессе 25-летний Андрей Бабенко оказался бывшим милиционером, который в 2017 году был обвинен в насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас Бабенко директор охранной фирмы "Самсон". Участвовал в столкновениях с полицией на Таможенной площади Одессы, где активисты блокировали движение транспорта, выступая с лозунгами "Нет проституции" и "Одесса - не бордель",передает со ссылкой на .

Сообщалось, что ту акцию против проституции провела организация "Щит", состоящий из бывших сотрудников милиции и "Беркута". Они не только заблокировали площадь, но и напали на девушек, которые находились в одном из кафе на Ланжероновской спуске.

Вечером 24 июня Андрей Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети не пострадали. Бабенко получил ранения ног. Взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами. Это произошло в центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира