Китайская компания Xiaomi, которая совсем недавно флагманского смартфона X, скопировала его систему управления жестами, пишет со ссылкой на .

Вызов многозадачности станет доступен после того, как пользователь свайпнет снизу экрана и задержит палец на секунду. А чтобы свернуть, нужно провести пальцем вверх с нижней грани экрана.

Кроме того, доступным стало также переключение между программами, которое делается при помощи смахиванием слева или справа к центру экрана. Аналогичные жесты используются при управлении X .

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