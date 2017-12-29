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Xiaomi скопировала жесты управления iPhone X
29.12.2017 07:12
Xiaomi скопировала жесты управления iPhone X По теме:

Китайская компания Xiaomi, которая совсем недавно флагманского смартфона X, скопировала его систему управления жестами, пишет со ссылкой на .

Издание сообщает, что в настоящее время жестами уже можно пользоваться на устройствах серий Mi Mix и Redmi 5.

Вызов многозадачности станет доступен после того, как пользователь свайпнет снизу экрана и задержит палец на секунду. А чтобы свернуть, нужно провести пальцем вверх с нижней грани экрана.

Кроме того, доступным стало также переключение между программами, которое делается при помощи смахиванием слева или справа к центру экрана. Аналогичные жесты используются при управлении X .

 







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