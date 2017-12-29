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Андрей Фурсов. Единственный шанс российской элиты
29.12.2017 07:13

Историк Андрей Фурсов рассказывает о главных тенденциях уходящего года. Что ждёт российских олигархов. Как разрыв между богатыми и бедными в мире становится всё более серьёзной проблемой. Чем будет измеряться социальный статус в недалёком будущем. Как отличается отношение к высшим классам в России и других странах. Какие признаки того, что мы стоим на пороге глобальных изменений.

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    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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