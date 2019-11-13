Количество жертв циклона Бульбуль в Бангладеш увеличилось до 26. не смотря на то, что прибрежные области страны были эвакуированы, а людей отправили во временные убежища. Ужасающая стихия накрыла страну в эти выходные.

Мощный ветер повредил почти 100 тысяч домов на юге Бангладеш, оборвал линии электропередач и поломал вышки сотовой связи. По последним данным, затоплены почти 3 тысячи гектаров земель – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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