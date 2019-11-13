В Украине лесники уже запустили процесс продажи новогодних елей, сосен и даже их веток - пока речь идет о продажах новогодних деревьев оптовикам. Об этом сообщил спикер Госагентства лесных ресурсов Валентин Колечкин, пишет Сегодня. "Как показывает статистика прошлых лет, в Украине накануне новогодних праздников реализуется около 500-600 тысяч елей и сосен. Кроме того, мы готовы реализовать около 3 млн деревьев без ущерба окружающей среде", – сказал Колечкин. По его данным, только на плантациях лесничеств растет около 15 млн таких деревьев. Также стали известны минимальные цены на новогодние деревья. По данным лесничеств, набор из 6-7 веток обойдется от 63 до 75 грн., сосна высотой от 1,5 до 2 метров будет стоить около 144 грн., такая же ель обойдется в 160 грн. Оптовые продавцы при этом уточняют, что в рознице деревья будут гораздо дороже, потому что в их цену закладывается ожидаемая прибыль, расходы на транспортировку, аренду торговой площадки. "Например, в Киеве пушистая сосна стандартной высоты до 2 метров будет дотягивать и до 500 грн. Высокие ели и сосны категории люкс будут дотягивать до 1-1,5 тыс. грн. Ели такой же высоты будут стоить примерно столько же. В последнее время популярностью пользуются собранные из еловых веток деревья на подставке. Их цена в этом сезоне будет составлять примерно до 200 грн. В регионах, конечно, цены будут ниже", – рассказал один из предпринимателей, занимающийся оптовыми закупками сосен и елей. По его словам, елочные базары в Украине откроются ориентировочно с 14 декабря. В маркетах крупных торговых сетей уже стартовали продажи искусственных новогодних деревьев и украшений. Самое маленькое искусственное дерево высотой 50 см стоит около 100 грн, за высокое (около 3 м) продавцы просят более 10 тыс. грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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