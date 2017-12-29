|Украинские военные сбили русский беспилотник в зоне АТО
|29.12.2017 07:27
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В зоне проведения АТО сбили беспилотник российского производства типа “Орлан-10”, передает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“Враг активизировал воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены минскими договоренностями. Пролет беспилотника противника было зафиксировано в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22.00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа „Орлан-10“”, — говорится в сообщении.
Также указано, что сейчас идут поиски обломков беспилотника.
Как сообщал диверсионная группа боевиков подорвалась на собственных минах.
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