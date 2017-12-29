На протяжении прошедших суток, 28 декабря, российско-оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО, информирует еizvestia.com.

Все нарушения режима перемирия были осуществлены на донецком направлении. В результате один украинский военный получил ранение.

На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитниках Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки враг нарушил перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии.

Из гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали опорные пункты сил АТО близко шахты Бутовка.

Читайте: 20 трупов за полгода, - Юрий Бутусов о потерях батальона боевиков "ЛНР"

Также враг активизировал воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены минскими договоренностями. Пролет беспилотника противника было зафиксировано в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовка около 22:00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа «Орлан-10». Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира