|Хто став найсексуальнішим чоловіком 2019 року?
|13.11.2019 22:23
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В цьому році це звання дісталося 40-річному Джону Ледженду - співакові, акторові, лауреату «Греммі» і «Оскара» і батьку двох дітей!
За словами Джона, він такої «нагороди» від журналу не очікував:
«Я був щасливий, але в той же час наляканий, бо це великий тиск. Всі будуть розбирати мене по шматочках, щоб подивитися, чи достатньо я сексуальний, щоб носити це звання».
А ось його армия, Кріссі Тейген, привітала чоловіка в Twitter з гумором і написала:
«Найсексуальніший чоловік у світі тільки що зробив мені бутерброд з шинкою».
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