Щороку в листопаді американський People вибирає секс-символ року з найкрасивіших і знаменитих чоловіків Голлівуду.



В цьому році це звання дісталося 40-річному Джону Ледженду - співакові, акторові, лауреату «Греммі» і «Оскара» і батьку двох дітей!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений People Magazine (@people) 12 Лис 2019 р. о 5:25 PST



За словами Джона, він такої «нагороди» від журналу не очікував:



«Я був щасливий, але в той же час наляканий, бо це великий тиск. Всі будуть розбирати мене по шматочках, щоб подивитися, чи достатньо я сексуальний, щоб носити це звання».



А ось його армия, Кріссі Тейген, привітала чоловіка в Twitter з гумором і написала:



«Найсексуальніший чоловік у світі тільки що зробив мені бутерброд з шинкою».

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