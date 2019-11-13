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Хто став найсексуальнішим чоловіком 2019 року?
13.11.2019 22:23
Щороку в листопаді американський People вибирає секс-символ року з найкрасивіших і знаменитих чоловіків Голлівуду.

В цьому році це звання дісталося 40-річному Джону Ледженду - співакові, акторові, лауреату «Греммі» і «Оскара» і батьку двох дітей!

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Допис, поширений People Magazine (@people)



За словами Джона, він такої «нагороди» від журналу не очікував:

«Я був щасливий, але в той же час наляканий, бо це великий тиск. Всі будуть розбирати мене по шматочках, щоб подивитися, чи достатньо я сексуальний, щоб носити це звання».

А ось його армия, Кріссі Тейген, привітала чоловіка в Twitter з гумором і написала:

«Найсексуальніший чоловік у світі тільки що зробив мені бутерброд з шинкою».

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