Трамп предупредил, что ужесточит подход к Китаю, если Пекин продолжит поставки нефти КНДР

Президент США Дональд Трамп потребовал от Китая прекратить поставки нефти Северной Корее в обход санкций СБ ООН, предупредив, что может ужесточить подход к торговле с КНР.

"Нефть продолжает поступать Серной Корее, это не то, чего я добиваюсь!", - заявил он в интервью газете New York Times, комментируя недавние сообщения южнокорейских СМИ о том, что нефть перекачивается в море с китайских в северокорейские танкеры.

Президент продолжил: "Если они (китайцы - ИФ) не будут помогать нам с Северной Кореей, я сделаю то, что, как я всегда говорил, хочу сделать".

Ранее Д.Трамп часто заявлял, что намерен значительно увеличить пошлины на экспортируемые Китаем в США товары.

"Оттуда (из КНДР - ИФ) исходит ядерная угроза, что плохо и для Китая", - сказал американский президент.

Накануне Д.Трамп заявил о своем глубоком разочаровании тем, что власти КНР якобы позволяют КНДР покупать китайскую нефть.

"Пойманы на горячем: очень разочаровывает то, что Китай позволяет поставки нефти в Северную Корею. Мирного решения проблемы Северной Кореи никогда не будет, если так будет продолжаться", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".